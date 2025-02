Izredno varne in izredno zabavne!

Vaši otroci bodo uživali v teh barvitih žičnih slušalkah. So lahke, trpežne in omogočajo omejitev glasnosti za varno poslušanje. So na obisku prijatelji? Z možnostjo deljenja zvoka lahko povežejo svoje slušalke s slušalkami prijateljev in poslušajo skupaj.