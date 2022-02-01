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  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
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  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
  • Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame

Izdelek ni več na voljo

Brezžične čezušesne slušalke

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Ocene
Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame
Navdih. Motivacija. Koncentracija. Z odličnim aktivnim odpravljanjem šumov in čistim zvokom za klice te brezžične čezušesne slušalke poskrbijo za vse. Povsem integriran Pomočnik Google omogoča, da boste lahko naredili več, prostoročno.
Poglej vse prednosti

Ustvarjene, da vas zvok povsem prevzame

  • Odpravljanje šumov Pro

  • Vgrajen Pomočnik Google

  • Povezava Bluetooth za več naprav

  • Upravljanje na dotik

Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranost med poslušanjem, kadar je to potrebno

Hibridno aktivno odpravljanje šumov. Za popolno zbranost med poslušanjem, kadar je to potrebno

Če se želite določeni skladbi popolnoma posvetiti, vas bodo te brezžične slušalke povsem prevzele. Kombinacija zunanjega in notranjega mikrofona učinkovito zmanjšuje vse zunanje šume. S prsti prekrijte zunanji del slušalk in sprožili boste način Awareness Mode, s katerim boste znova slišali tudi šume iz okolice.

Dodelana čezušesna zasnova. Eleganten videz in odličen zvok

Dodelana čezušesna zasnova. Eleganten videz in odličen zvok

Okrogla zasnova obeh delov slušalk izraža značilen slog. Vsaka stran slušalk se zelo dobro prilega in s tem pasivno zmanjšuje okoliške šume. Odlično uglašene 40 mm akustične enote zagotavljajo globoke nizke ter kristalno jasne srednje in visoke tone.

Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri

Poudarite nizke tone. Nekoliko utišajte visoke tone. Z aplikacijo Philips Headphones boste lahko spreminjali nastavitve za poslušanje glasbe. Nastavitve prilagodite sami ali pa izberite enega od prednastavljenih slogov zvoka. S preprostim dotikom lahko preklapljate med prednastavljenimi načini ANC.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

1.9

od 5

17

Ocene

4

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Prednosti

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

22/04/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Slabosti

Мінусів поки не знайшов.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Накладні бездротові навушники

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Prednosti

Wszytko

Slabosti

Nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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Omejitve odgovornosti

  1. Google je blagovna znamka podjetja LLC. Funkcija Google Fast Pair je na voljo le v nekaterih državah in za nekatere jezike.

  2. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.