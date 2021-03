27 ur predvajanja (ANC vklopljen/izklopljen)*

Ne glede na to, ali je način ANC izklopljen ali vklopljen, boste glasbo lahko z enakim jasnim in podrobnim zvokom poslušali 27 ur. Hitro 15-minutno polnjenje vam zagotavlja dodatnih 5 ur predvajanja. Polnjenje do polne kapacitete s pomočjo priloženega polnilnika USB-C pa traja 4 uri.