Odličen zvok iz 40 mm akustičnih enot

Do potankosti uglašene 40 mm akustične enote zagotavljajo veliko podrobnosti in nizkih tonov pri prav vsaki skladbi. S priloženim kablom lahko celo priključite in uživate v datotekah Hi-Res Audio, ki so na voljo v vaši najljubši storitvi pretakanja. Ko jih ne uporabljate, so spravljene v privlačni trdi torbici.