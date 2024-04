Vrhunsko udobje, odličen zvok, kompaktno zlaganje

Nadenite si te brezžične čezušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih in na voljo vam je do 65-urna avtonomija predvajanja. Poleg tega se enostavno in kompaktno zložijo za uporabo na poti. Več o izdelku