To je vaš trenutek

Te enostavne čezušesne slušalke se udobno prilegajo in predvajajo čist zvok, tako pri vaših priljubljenih melodijah kot najnovejših podcastih. Popolne so za vsakodnevno uporabo in 2-metrski kabel je idealne dolžine za povezavo z vašimi priljubljenimi napravami. Več o izdelku