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Izdelek ni več na voljo

Brezžične ušesne športne slušalke

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Ocene
Zanesljiva namestitev
Od jutranjega teka do popoldneva v pisarni. Te resnično brezžične slušalke so opremljene s snemljivo ušesno zanko, ki zagotavljajo zanesljivo namestitev. Polnilni etui zagotavlja do 20-urno avtonomijo predvajanja. Z vodoodporno zaščito razreda IPX7.
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Zanesljiva namestitev

  • Prilagodljiva dvosistemska zasnova

  • 20-urna avtonomija predvajanja

  • Jasni klici. Način Mono.

  • Odporne na vodo in pot, IPX7

Narejene za vadbo. Pripravljene za vaš dan.

Narejene za vadbo. Pripravljene za vaš dan.

6 mm akustične enote zagotavljajo čist in jasen zvok z močnimi nizkimi toni. Od najljubših seznamov predvajanja do podcastov in drugih vsebin – preživite dan z zvoki, ki vas vedno motivirajo.

Odporno na vodo in znoj (IPX7)

Odporno na vodo in znoj (IPX7)

Te prave brezžične športne slušalke imajo razred zaščite IPX7, kar pomeni, da jih lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Ostale bodo na mestu, ne glede na intenzivnost potenja in obliko ušes.

Snemljiva ušesna zanka. Za želeni slog.

Snemljiva ušesna zanka. Za želeni slog.

Ušesna zanka poskrbi, da se slušalke udobno prilegajo in ostanejo na mestu, ne glede na to, ali tečete v parku ali se predajate visokointenzivni intervalni vadbi. Izbirate lahko med silikonskimi ušesnimi čepki v treh različnih velikostih, ušesno zanko pa lahko snamete, ko ne telovadite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.6

od 5

8

Ocene

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Prednosti

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Prednosti

dźwięk

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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