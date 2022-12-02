2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAA5205BK/00
Prilagodljiva dvosistemska zasnova
20-urna avtonomija predvajanja
Jasni klici. Način Mono.
Odporne na vodo in pot, IPX7
6 mm akustične enote zagotavljajo čist in jasen zvok z močnimi nizkimi toni. Od najljubših seznamov predvajanja do podcastov in drugih vsebin – preživite dan z zvoki, ki vas vedno motivirajo.
Te prave brezžične športne slušalke imajo razred zaščite IPX7, kar pomeni, da jih lahko potopite v vodo do globine 1 m za do 30 minut. Ostale bodo na mestu, ne glede na intenzivnost potenja in obliko ušes.
Ušesna zanka poskrbi, da se slušalke udobno prilegajo in ostanejo na mestu, ne glede na to, ali tečete v parku ali se predajate visokointenzivni intervalni vadbi. Izbirate lahko med silikonskimi ušesnimi čepki v treh različnih velikostih, ušesno zanko pa lahko snamete, ko ne telovadite.
3.6
od 5
8
Ocene
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Prednosti
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Prednosti
dźwięk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe