Zanesljiva namestitev

Od jutranjega teka do popoldneva v pisarni. Te resnično brezžične slušalke so opremljene s snemljivo ušesno zanko, ki zagotavljajo zanesljivo namestitev. Polnilni etui zagotavlja do 20-urno avtonomijo predvajanja. Z vodoodporno zaščito razreda IPX7. Več o izdelku