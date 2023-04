Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+

Te resnično brezžične slušalke bodo ustvarile popolno okolje za poslušanje, ne glede na to, kje ste. Hibridno odpravljanje šumov blokira neželene zvoke s pomočjo vrhunske strojne opreme in napredne obdelave zvoka. Penaste ušesne blazinice Comply zadušijo šume in dodatno pripomorejo k izkušnji, hkrati pa nudijo varno in udobno prileganje.