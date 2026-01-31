Izdelek ni več na voljo
SHP9600/00
Kakovostno delovanje
Iščete popolno kombinacijo zmogljivosti, udobja in kakovosti? Te čezušesne slušalke z akustično prepustnim zunanjim delom ohišja so zasnovane tako, da vam bodo v objemu svojega doma omogočale uživanje v vrhunskem zvoku. Dobili boste vrhunske materiale, pozlačene kabelske priključke ter zagotovljen odličen zvok.
50 mm akustične enote iz neodima
Akustično prepusten hrbtni del
3 m snemljiv kabel
Občutite glasbo. Do potankosti uglašene 50 mm akustične enote predvajajo nepopačene nizke, uravnotežene srednje in jasne visoke tone. Akustične enote so zasnovane tako, da se prilegajo naravni geometriji vašega ušesa, kar zagotavlja ohranjanje vseh podrobnosti v zvoku.
Naglavni trak je ojačan s trpežnim jeklenim pasom, ki je premišljeno vpet in se odlično prilega. Dvoplastna blazinica naglavnega traku zagotavlja popolno udobje, zračne ušesne blazinice pa prijetno dolgotrajno poslušanje.
Naj vas vaši najljubši albumi, ki jih poslušate prek pametnega telefona, domačega avdio sistema, televizorja ali prenosnika prevzamejo vedno znova. Priložen kabel je opremljen s pozlačenim 6,3/3,5 mm priključkom in zagotavlja najboljšo kakovost pri poslušanju na avdiofilski opremi.
Ocene
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.