Kakovostno delovanje

Iščete popolno kombinacijo zmogljivosti, udobja in kakovosti? Te čezušesne slušalke z akustično prepustnim zunanjim delom ohišja so zasnovane tako, da vam bodo v objemu svojega doma omogočale uživanje v vrhunskem zvoku. Dobili boste vrhunske materiale, pozlačene kabelske priključke ter zagotovljen odličen zvok.