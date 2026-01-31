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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Nadušesne slušalke

SHP9600/00

Kakovostno delovanje

Iščete popolno kombinacijo zmogljivosti, udobja in kakovosti? Te čezušesne slušalke z akustično prepustnim zunanjim delom ohišja so zasnovane tako, da vam bodo v objemu svojega doma omogočale uživanje v vrhunskem zvoku. Dobili boste vrhunske materiale, pozlačene kabelske priključke ter zagotovljen odličen zvok.

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Kakovostno delovanje

  • 50 mm akustične enote iz neodima

  • Akustično prepusten hrbtni del

  • 3 m snemljiv kabel

Akustično prepusten hrbtni del. Prostoren zvok.

Akustično prepusten hrbtni del. Prostoren zvok.

Občutite glasbo. Do potankosti uglašene 50 mm akustične enote predvajajo nepopačene nizke, uravnotežene srednje in jasne visoke tone. Akustične enote so zasnovane tako, da se prilegajo naravni geometriji vašega ušesa, kar zagotavlja ohranjanje vseh podrobnosti v zvoku.

Izjemno udobje in trpežnost

Izjemno udobje in trpežnost

Naglavni trak je ojačan s trpežnim jeklenim pasom, ki je premišljeno vpet in se odlično prilega. Dvoplastna blazinica naglavnega traku zagotavlja popolno udobje, zračne ušesne blazinice pa prijetno dolgotrajno poslušanje.

Priključite se na kateri koli vir. Od telefona do ojačevalnika slušalk

Priključite se na kateri koli vir. Od telefona do ojačevalnika slušalk

Naj vas vaši najljubši albumi, ki jih poslušate prek pametnega telefona, domačega avdio sistema, televizorja ali prenosnika prevzamejo vedno znova. Priložen kabel je opremljen s pozlačenim 6,3/3,5 mm priključkom in zagotavlja najboljšo kakovost pri poslušanju na avdiofilski opremi.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.