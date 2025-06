Kompaktna zložljiva zasnova z zamenljivimi komponentami

Slušalke SHL3260 so bile izdelane z namenom, da bi vam nudile najboljšo izkušnjo na poti, saj se enostavno zlagajo skupaj, kar omogoča preprosto prenašanje in shranjevanje. Pametna zasnova in pazljiva izbira komponent, vključno s trpežnimi zglobi, omogočata enostavno rokovanje.