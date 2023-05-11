2 leti garancije
Na voljo v
30 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesne
Rožnate in vijolične
Omejitev glasnosti na < 85 dB
Enostaven ergonomski naglavni trak je popolnoma prilagodljiv in se tako udobno prilega otroškim glavam tudi v obdobju rasti.
Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja, kar zagotavlja večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov ter čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.
Zaradi izjemno vzdržljive zasnove brez vijakov je mogoče dele slušalk enostavno odpeti in jih nato znova pripreti.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
пиванов
11/05/2023
България
Страхотни
Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.
Prednosti
Удобни, леки, звук, не спарват
Slabosti
почистване, омекотител на ушите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Детски слушалки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Детски слушалки
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Zaposleni pri Philipsu
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Prednosti
kolorystyka ,jakość
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci