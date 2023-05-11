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  • Najboljši otrokov sopotnik

Otroške slušalke

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Na voljo v

Modra
Modra
Rožnata-vijolična
Rožnata-vijolična
Najboljši otrokov sopotnik
Prave slušalke, s katerimi lahko mali avdiofili spoznavajo svet glasbe. Z reprodukcijo jasnih nizkih tonov in igrivo obliko so prilagojene otrokom, hkrati pa so dovolj čvrste za vse načine uporabe. Z omejitvijo glasnosti pod 85 dB skrbijo za varno uživanje v glasbi.
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Primerne velikosti za otroke z omejitvijo najvišje glasnosti

Najboljši otrokov sopotnik

  • 30 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesne

  • Rožnate in vijolične

  • Omejitev glasnosti na &lt; 85 dB

Prilagodljiv ergonomski naušesni naglavni trak se prilagaja rasti otroka

Prilagodljiv ergonomski naušesni naglavni trak se prilagaja rasti otroka

Enostaven ergonomski naglavni trak je popolnoma prilagodljiv in se tako udobno prilega otroškim glavam tudi v obdobju rasti.

32 mm neodimove akustične enote zagotavljajo čist, uravnotežen zvok

32 mm neodimove akustične enote zagotavljajo čist, uravnotežen zvok

Neodim je najboljši material za proizvajanje močnega magnetnega polja, kar zagotavlja večjo občutljivost zvočniške tuljave, večjo odzivnost nizkih tonov ter čisto, uravnoteženo kakovost zvoka.

Izjemno vzdržljiva zasnova brez vijakov za intenzivno igranje

Izjemno vzdržljiva zasnova brez vijakov za intenzivno igranje

Zaradi izjemno vzdržljive zasnove brez vijakov je mogoče dele slušalk enostavno odpeti in jih nato znova pripreti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/05/2023

България

България

Страхотни

Идеален звук и сила. Използват се всекидневни от детето и жена ми. Не спарват ушите и са леки.

Prednosti

Удобни, леки, звук, не спарват

Slabosti

почистване, омекотител на ушите

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Детски слушалки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Детски слушалки

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zaposleni pri Philipsu

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Prednosti

kolorystyka ,jakość

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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