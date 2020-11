Najboljši otrokov sopotnik

Prave slušalke, s katerimi lahko mali avdiofili spoznavajo svet glasbe. Z reprodukcijo jasnih nizkih tonov in igrivo obliko so prilagojene otrokom, hkrati pa so dovolj čvrste za vse načine uporabe. Z omejitvijo glasnosti pod 85 dB skrbijo za varno uživanje v glasbi. Več o izdelku