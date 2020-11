Izrazite skladbe. Jasni klici.

V hipu preklopite s seznama predvajanja na podcast in nato na dohodni klic. Popolno uglašene akustične zvočne enote iz neodima in pasivno odpravljanje šumov zagotavljajo čist zvok. Za popolno prileganje so izmenljivi čepki slušalk na voljo v treh velikostih.