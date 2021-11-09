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Izdelek ni več na voljo
SHE1405BK/10
Prepustite se podcastu. Naj se vas dotakne glasba. Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Udobno poslušajte in uživajte v učinkoviti pasivni protihrupni izolaciji.
Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona – to vam omogoča daljinski upravljalnik na kablu.
Te ušesne slušalke so opremljene 1,2 m kablom. Mehka gumijasta uvodnica med slušalkami in kabli varuje povezavo kabla in poskrbi za neprekinjen zvok.
3.5
od 5
4
Ocene
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Prednosti
Цена. качество звука.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Prednosti
jakość, cena
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem