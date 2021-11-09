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Izdelek ni več na voljo

Ušesne slušalke z mikrofonom

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Ocene
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V hipu preklopite s seznama predvajanja na podcast in nato na dohodni klic. Popolno uglašene akustične zvočne enote iz neodima in pasivno odpravljanje šumov zagotavljajo čist zvok. Za popolno prileganje so izmenljivi čepki slušalk na voljo v treh velikostih.
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Predvajanje glasbe in pogovor

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Čist zvok

Prepustite se podcastu. Naj se vas dotakne glasba. Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Udobno poslušajte in uživajte v učinkoviti pasivni protihrupni izolaciji.

Daljinski upravljalec na kablu. Enostavno preklopite s seznama predvajanja na klic.

Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona – to vam omogoča daljinski upravljalnik na kablu.

Dolžina kabla 1,2 m

Te ušesne slušalke so opremljene 1,2 m kablom. Mehka gumijasta uvodnica med slušalkami in kabli varuje povezavo kabla in poskrbi za neprekinjen zvok.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.5

od 5

4

Ocene

4
2

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Prednosti

Цена. качество звука.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Prednosti

jakość, cena

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ta ocena je bila podana za SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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