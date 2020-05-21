2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Povsem zložljivo
Visokozmogljive 32 mm nagnjene zvočne enote zagotavljajo jasen in čist zvok ter bogate nizke tone.
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj skladbo predvajate/zaustavite in sprejmete klice s preprostim pritiskom gumba.
Mehke ušesne blazinice in nagnjene zvočne enote so idealne za udobno dolgotrajno nošenje.
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Prednosti
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Slabosti
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Preverjen kupec
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo