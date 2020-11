Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Brezžične slušalke Philips Flite Ultrlite so izjemno lahke in presenetljivo zmogljive. Nimajo motečih kablov in so tanke ter kompaktne. Njihova povsem zložljiva zasnova poskrbi, da so povsod vaš popoln spremljevalec. Več o izdelku