2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SHB4305WT/00
12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesna
6 ur predvajanja
Izjemna udobnost
To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Elegantne in kompaktne slušalke imajo zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov, ki prinašajo mogočne nizke tone.
6 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno predvajanje glasbe.
Enostavno združite svoje slušalke s katero koli napravo Bluetooth za brezžično glasbo.
3.7
od 5
15
Ocene
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Prednosti
bass, odporne na wodę, fajny design,
Slabosti
brak
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Росен 1
19/02/2021
България
Звукът номер 1
Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Prednosti
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Slabosti
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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