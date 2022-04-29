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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Ocene
Začutite. BASS+
Presenečeni boste nad izjemnim zvokom, ki prihaja iz majhne, a trpežne zasnove. Philipsove slušalke BASS+ s povezavo Bluetooth so opremljene z zvočnimi enotami zvočnikov, ki so posebej prilagojene za mogočne nizke tone, in zagotavljajo odlično zvočno izolacijo ter brezžično svobodo. Tako ne boste zamudili niti enega tona.
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Začutite. BASS+

  • 12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • 6 ur predvajanja

  • Izjemna udobnost

Zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov

Zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Elegantne in kompaktne slušalke imajo zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov, ki prinašajo mogočne nizke tone.

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 6 ur predvajanja

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 6 ur predvajanja

6 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno predvajanje glasbe.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth

Enostavno združite svoje slušalke s katero koli napravo Bluetooth za brezžično glasbo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.7

od 5

15

Ocene

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Prednosti

bass, odporne na wodę, fajny design,

Slabosti

brak

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

19/02/2021

България

България

Звукът номер 1

Препоръчвам прекрасен звук и батерия но са много лесни изгубване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Безжични Bluetooth® слушалки

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Prednosti

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Slabosti

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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