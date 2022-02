Lahka, zračna duda za občutljivo kožo

Pomirite svojega malčka z dudo, ki koži omogoča dihanje in skrbi za zdrav razvoj ustne votline. Duda ultra air 18M+ ima izjemno velike zračne odprtine, ki skrbijo za mehko in suho kožo se ponaša z zelo čvrstim cucljem za rastoče zobe in dlesni. Več o izdelku