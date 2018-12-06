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  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
  • Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

Izdelek ni več na voljo

Philips Avent Audio MonitorsOtroška varuška DECT

SCD580/00

4.9
| (40) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Najzanesljivejša povezava z dojenčkom
Otroška varuška Philips Avent SCD580/00 zagotavlja popolno udobje ter varnost za vas in dojenčka. Omogoča najzanesljivejšo povezavo in številne funkcije za pomirjanje. Dojenčka bo navdušil projektor nočne svetlobe.
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Blagovna znamka, ki jo priporočajo mame po vsem svetu1

Zanesljivost in dobro počutje za vas in otroka

Najzanesljivejša povezava z dojenčkom

  • 100 % zasebna povezava

  • Projektor zvezdne nočne svetlobe

  • TalkBack in uspavanke MP3

  • Opozarjanje z vibriranjem

Dojenčka pomirite s projektorjem zvezdne nočne svetlobe

Ko dojenčka položite v posteljico, bo morda še nekoliko nemiren. S projektorjem zvezdne nočne svetlobe ga lahko pomagate pomiriti in uspavati. Vklopite jo lahko s starševsko ali otroško enoto. (Vklop na daljavo ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Nočna luč + vtič MP3 in predvajanje

Dojenčka nežno pomirite z izbrano skladbo ter toplo in pomirjujočo nočno lučko. Priključite lahko predvajalnik MP3 in predvajate želeno skladbo. Ob poslušanju glasbe v otroški sobi bo dojenček hitro zaspal. (Vklop na daljavo ni na voljo v ZDA in Kanadi).

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja 100 % zasebnost in delovanje brez motenj

Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.9

od 5

40

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

06/12/2018

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem

Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.