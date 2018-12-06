2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
100 % zasebna povezava
Projektor zvezdne nočne svetlobe
TalkBack in uspavanke MP3
Opozarjanje z vibriranjem
Ko dojenčka položite v posteljico, bo morda še nekoliko nemiren. S projektorjem zvezdne nočne svetlobe ga lahko pomagate pomiriti in uspavati. Vklopite jo lahko s starševsko ali otroško enoto. (Vklop na daljavo ni na voljo v ZDA in Kanadi).
Dojenčka nežno pomirite z izbrano skladbo ter toplo in pomirjujočo nočno lučko. Priključite lahko predvajalnik MP3 in predvajate želeno skladbo. Ob poslušanju glasbe v otroški sobi bo dojenček hitro zaspal. (Vklop na daljavo ni na voljo v ZDA in Kanadi).
Tehnologija DECT zagotavlja povezavo brez motenj zaradi drugih naprav, kot so druge elektronske varuške, brezžični ali mobilni telefoni. Zaščita podatkov omogoča varno in zasebno povezavo, kar pomeni, da samo vi lahko slišite svojega otroka.
4.9
od 5
40
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mili
06/12/2018
Slovenija
Priporočam
Priporočam nakup varuške. Ni zahtevna za uporabo in uporabne nastavitve
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Otroška varuška DECT
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Adél711
27/02/2019
Česká republika
Praktická chůvička s velmi dobrým dosahem
Chůvička splnila svou funkci. Používáme v domě a má výborný dosah i ze zahrady. Hodně využíváme promítání hvězdiček, když syn nechce usnout, tak abychom za ním nemuseli chodit, pustíme hvězdičky z rodičovské jednotky a vždy u toho pěkně usne. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že jak rodičovská jednotka, tak baby jednotka toho příliš nevydrží, představovala jsem si, že vydrží déle, ale nemohu porovnávat s jinými výrobky, tak je to třeba normální. (je to odhadem 15 hodin)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.