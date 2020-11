Nadzorujte vlažnost in temperaturo v dojenčkovi sobi

Kombinirani senzor vlažnosti in temperature vam omogoča nadzor ozračja v sobi vašega dojenčka. Dojenček ne more tako dobro nadzorovati temperature svojega telesa kot vi in že najmanjša sprememba temperature ter previsoka ali prenizka vlažnost lahko dojenčka vznemirijo. Posebni kombinirani senzor vlažnosti in temperature vas bo prek digitalnega prikaza na starševski enoti nemudoma obvestil, ali se je ozračje v sobi vašega dojenčka spremenilo. Popoln nadzor nad ozračjem v dojenčkovi sobi.