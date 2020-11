Sistem Air Lift nežno spodbuja mikrocirkulacijo

Vakuumska masaža intenzivno spodbuja mikrocirkulacijo. Nežno dvigne in napne kožo ter masira njene globlje plasti. Pretok krvi se izboljša in površini kože omogoča več kisika in hranil. Za pomlajen videz. VisaCare kožo napne na najpomembnejših delih, kar spodbuja proizvajanje kolagena in elastina. Za čvrstejšo kožo v 4–6 tednih.