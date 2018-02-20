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Čvrstejša in bolj mladostna koža
S sistemom Dual Action Air Lift & Exfoliation aparata VisaCare osvežite kožo in ohranite njen naravni mladostni videz. Aparat masira kožo, spodbuja krvni obtok in hkrati odstranjuje odmrle kožne celice za naravno obnavljanje celic.
Obnavljanje kože
s konico za občutljivo, normalno kožo
Aparat za mikrodermoabrazijo Philips VisaCare spodbuja obnavljanje kože, zato je bolj gladka, čvrstejša in vidno sijoča.
93 % žensk, ki je preizkusilo aparat, je takoj opazilo bolj gladko kožo. 84 % jih meni, da je koža bolj sijoča, 84 % žensk pa se je koža zdela tudi bolj zdrava*.
Masira kožo, spodbuja krvni obtok in odstranjuje odmrle kožne celice, kar omogoča naravno obnavljanje celic.
4.8
od 5
185
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nata
20/02/2018
Slovenija
odlično
Je super. Res tudi za občutljivo kožo. Sama imam zelo občutljivo kožo in so me navodila v priročniku kar zaskrbela, tako da sem ga s strahom preizkusila, pa v resnici ni bilo nič groznega. O rezultatih še ne morem govoriti, ker ga premalo časa uporabljam. Moti me le, ker ni nobenega nastavka, ki bi omogočal zgolj masažo obraza (npr. konica, ki ne bi bila popolnoma nič groba).
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
jasna85
21/03/2017
Hrvatska
Ovaj je proizvod učinio da se moja koža lica preporodi.
Prije nego sam se odlučila na kupnju Philips VisaCare uređaja, pročešljala sam sve moguće beauty blogove, i američke i njemačke također. I zbilja na nijednom nisam negativno ništa imala za pročitati. Od ranog puberteta imam problema s kožom lica i zbilja sam probala sve moguće kreme, odlaske kozmetičaru. Bila je faza kad sam imala tolike upale na koži obraza, nakon koje su mi ostali ožiljci. Puno sitnih, malih ožiljaka. Isto godine borbe, svi mogući preparati, odlasci travarima. Nula bodova. Kad sam čula za Philips VisaCare, i njegov princip rada, kad sam pročitala sve moguće o istome, odlučila sam se na kupnju. Oduševio me već prvo korištenje, ne samo da uklanja mrtve stanice kože, nego i čisti lice od mitesera i komedona. Još malo će godina da sam ga kupila, lice mi je zbilja bolje, koža je čišća, bitno čišća a kako se njime vrši lagana mikrodermoabrazija, ožiljci su manji. Svi su primijetili poboljšanje, čak i moj dečko, a znate da ti dečki ništa ne vide :) Tople, zbilja tople preporuke :)
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Smiley26
06/03/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod je vrhunski!
Kupila sam Visacare jer sam htjela smanjiti vidljivost ožiljaka od akni bez posjećivanja kozmetičara i dermatologa budući da zbog posla nisam u mogućnosti odvojiti vrijeme za tretmane koji u većini slučajeva dosta dugo traju. Mogu reći da sam ovim proizvodom i više nego zadovoljna, iako nije uklonio ožiljke,nakon korištenja je koža izuzetno glatka i vidljivost ožiljaka je u znatnoj mjeri smanjena. Osim toga više nemam problema sa izbijanjem prištića/akni pa čak ni za vrijeme mjesečnice! Koža mi se preporodila i preporučila bi ovaj proizvod apsolutno svakome. Vrijedi svake kune!
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
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Ta ocena je bila podana za VisaCare SC6240/01 Mikrodermoabrazija
Rezultati neodvisnih preizkusov s 75 uporabniki v 4 tednih nege, ZK 2014