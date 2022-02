2 zvočnika ShoqBox združite v levi in desni zvočnik

2 zvočnika ShoqBox lahko združite s pametnim senzorjem za levi in desni kanal glasbenega sistema. Zvočnika enostavno postavite enega on drugem in se z roko istočasno navznoter pomaknite čez oba senzorja. To je idealno za zabavo ali druženje. Uživajte v mogočnem stereo zvoku glasbe, filmov in iger.