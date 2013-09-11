2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
DualPrecision in GyroFlex 2D
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Natančni prirezovalnik in sistem Pouch
Jet Clean
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.
Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.
Nagrade
4.5
od 5
22
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Václav44
11/09/2013
Česká republika
Produkt je opravdu vynikající
Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Prednosti
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Slabosti
Nie ma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Жека95
01/04/2019
Україна
Отличная машинка
отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління