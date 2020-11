Sistem Jet Clean čisti, podmazuje in polni brivnik

Sistem Jet Clean ohranja brivnik v odličnem stanju in poskrbi za popolno vsakodnevno britje. Temeljito očisti in namaže rezila in glave. Poleg tega brivnik do konca napolni le v eni uri. Vsebuje steklenico raztopine Jet Clean, ki zadostuje za en mesec čiščenja. Raztopina Jet Clean je čistilo na vodni osnovi, ki temeljito očisti in namaže brivne glave, zato boste ob vsakem britju imeli občutek, kot da je prvo.