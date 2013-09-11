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  • Nežen dotik, gladka koža
  • Nežen dotik, gladka koža
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  • Nežen dotik, gladka koža

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000 SensoTouchElektrični brivnik za mokro in suho britje

RQ1160/22

4.5
| (22) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Nežen dotik, gladka koža
Novi Philipsov brivnik SHAVER Series 7000 zagotavlja nežno in gladko britje. Sistem GyroFlex 2D se brez težav prilagodi vsem linijam vašega obraza in z glavami DualPrecision obrije tudi najkrajše dlačice.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Nežen dotik, gladka koža

  • DualPrecision in GyroFlex 2D

  • 50 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Natančni prirezovalnik in sistem Pouch

  • Jet Clean

Brivne reže in luknje ujamejo tudi najkrajše dlačice

Brivne reže in luknje ujamejo tudi najkrajše dlačice

Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.

Rezila Super Lift and Cut dvignejo dlake za natančnejše britje

Rezila Super Lift and Cut dvignejo dlake za natančnejše britje

Sistem dvojnih rezil električnega brivnika Philips dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože.

2-smerne gibljive glave se enostavno prilagajajo linijam

2-smerne gibljive glave se enostavno prilagajajo linijam

Sistem GyroFlex 2D brivnika se brez težav prilagaja linijam vašega obraza ter tako zmanjšuje pritisk in draženje pri gladkem britju.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.5

od 5

22

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

11/09/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt je opravdu vynikající

Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Prednosti

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Slabosti

Nie ma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

01/04/2019

Україна

Україна

Отличная машинка

отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління

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