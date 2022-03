Podpora za Full HD 3D* za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in televizorjem Full HD 3D. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo realistično sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080x1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. Za sladokusce so na voljo 3D-filmi na medijih Blu-ray, ki ponujajo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Funkcija Blu-ray 3D bo na tem sistemu na voljo po nadgradnji programske opreme (obiščite spletno stran www.philips.com/blu-ray).