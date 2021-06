Visokotonec z mehko kupolo za široki in naraven zvok

Zaradi uporabe visokotoncev z mehko kupolo so visoke frekvence zelo podrobne in natančne. To tehnologijo je Philips razvil v 1960-ih letih in jo odtlej uporablja pri veliki večini vrhunskih zvočnikov. Ti visokotonci omogočajo tudi zelo odprto prostorsko reprodukcijo, hkrati pa jih odlikujeta zelo nizka usmerjenost in nizka stopnja popačenja; v primerjavi s sistemi, ki uporabljajo samo pogonske enote polnega razpona, je zvok širok in naraven z vsakega položaja na območju poslušanja.