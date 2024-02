Brezžično poslušajte glasbo iz pametnega telefona

80-leta so nazaj! Ta predvajalnik retro videza je prijetnega videza in predvaja boljšo glasbo. Pretakanje Bluetooth, zvočni vhod in neposredna povezava USB vam nudijo vse potrebne možnosti, ima pa tudi polnjenje prek USB-ja in vgrajen predal za shranjevanje. Več o izdelku