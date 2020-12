Predvajalnik retro videza

Ta predvajalnik retro videza je prijetnega videza in predvaja boljšo in glasnejšo glasbo. Tehnologija Bass Reflex zagotavlja mogočnejše in globlje nizke tone, možnost predvajanja MP3-CD-jev in predvajalnikov USB pa vam omogoča vrhunske užitke ob glasbeni zbirki. Več o izdelku