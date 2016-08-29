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Idealni zabavni sistem
Poskrbite za vrhunsko zabavo. S sistemom Philips NTRX100, ki ima dve vrtljivi plošči, lahko predvajate in polnite dva pametna telefona ter mešate in kombinirate zbirke iz naprav. Zaradi združevanja NFC z enim dotikom sistem omogoča tudi brezžično pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth.
380 W
Zatopite se v privlačen glasbeni ritem. Privlačni indikatorji utripajo v ritmu glasbe za še zabavnejše poslušanje skladb. Indikatorje lahko tudi enostavno izklopite, če jih ne želite uporabljati. Z dinamično svetlobo polepšajte in popestrite plesne zabave, proslavljanje posebnih trenutkov in druge prijetne dogodke.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX100 Мини Hi-Fi система
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX100 Мини Hi-Fi система
Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.