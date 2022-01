Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.