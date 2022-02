Udobno prirezovanje dlačic v nosu ali ušesih ter urejanje podrobnosti in obrvi

Nežno in učinkovito odstranite neželene dlačice v nosu in ušesih. Pred uporabo očistite nosnici, nato prirezovalnik previdno vstavite v nos za največ 0,5 cm in počasi krožite z njim. Preden prirezujete ušesne dlačice, očistite ušesno maslo. Za obrvi v vodilo potisnite enega od glavničkov (3 ali 5 mm), nato prirezovalnik na rahlo pritiskajte in premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic, da dlačice prirežete na enakomerno dolžino. Za natančno prirezovanje lahko prirezovalnik uporabite s priloženim glavničkom ali pa brez. Prilagodite kot za prirezovanje, oblikovanje in natančno oblikovanje robov brade ali bradice z natančnim oblikovalnikom.