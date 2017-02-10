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Izdelek ni več na voljo

Nose trimmer series 5000Nežen prirezovalnik za nos, vrat in zalizce

NT5175/16

4.6

| (234) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Prirezovanje in oblikovanje za dovršen videz

Philips NOSETRIMMER serije 5000 s tehnologijo ProtecTube nežno odstranjuje nosne in ušesne dlačice ter obrvi. Natančni prirezovalnik DualCut zagotavlja zanesljivo in učinkovito prirezovanje dlačic na vratu, zalizcev in tridnevne bradice.

Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

Natančno in varno prirezovanje dlačic v nosu in na vratu ter zalizcev

Prirezovanje in oblikovanje za dovršen videz

  • Zagotovljeno brez cukanja

  • Zaščitni sistem, pod idealnim kotom

  • Popolnoma pralno, baterija AA

  • Prirezovalnik, 3 glavnički, torbica

Napredni zaščitni sistem preprečuje cukanje, ureznine in reze

Napredni zaščitni sistem preprečuje cukanje, ureznine in reze

Z revolucionarno tehnologijo ProtecTube je rezilo zaščiteno z izjemno tanko zaščitno mrežico z zaobljenimi konicami, kar preprečuje draženje kože. Poleg tega je rezilo zasnovano tako, da preprečuje zatikanje dlačic med dvema ločenima reziloma, zato ni cukanja.

Enostavno dosežete dlačice v ušesu ali nosu

Prirezovalnik Philips za nosne dlačice je zasnovan z idealnim kotom, da enostavno doseže dlačice v ušesu in nosu ter obrvi. Prirezovalnik Philips za nosne dlačice učinkovito odstrani vse neželene nosne dlačice.

Izjemno natančne in ostre brivne reže

Izjemno natančne in ostre brivne reže

Rezilo in ležišče imata izjemno natančne in ostre brivne reže, ki zagotavljajo hitro in učinkovito prirezovanje vseh dlačic.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

234

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/02/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlično

priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro

11/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima

17/08/2017

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.

Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 