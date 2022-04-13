Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Oblikovalniki in kompleti za obraz
Vse serije
Nose trimmer series 5000 Nežen prirezovalnik za nos, vrat in zalizce
Izdelek ni več na voljo
Podpora
NT5175/16
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU - English (US)
Nose trimmer series 5000Glavnik za podrobnosti, 3 mm
Nose trimmer series 5000Zaščitni pokrov
ShaversŠčetka za čiščenje
Moj prirezovalnik nosnih dlačic Philips ne deluje
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Poiščite servisni center
Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali