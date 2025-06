BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray

BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti