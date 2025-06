Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX

S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.