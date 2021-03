Philips Fidelio. Zasnovan za izjemno zmogljivost

Od samega zvoka pa vse do materialov, te brezžične čezušesne slušalke so odlične v vseh pogledih. Na zadnjih straneh so akustično neprepustne in zasnovane tako, da vas bo glasba povsem prevzela. Ne glede na velikost ali obliko vaše glave, se ji bodo mehke blazinice iz spominske pene čvrsto in udobno prilegale, predvajanje glasbe pa se bo samodejno zaustavilo, ko slušalke snamete.