4-krat boljši stik s površino* za enostavno globoko čiščenje

AdaptiveClean je edina glava električne zobne ščetke, ki se prilagaja edinstveni obliki zob in dlesni. Glava ščetke se z mehkimi prilagodljivimi stranicami iz gume in ščetinami prilagaja obliki površine vsakega zoba. Zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino* in do 10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog** ob dlesni in med zobmi. Globoko očistite tudi težko dosegljiva mesta in bodite ob tem nežni do dlesni.