240 mikro ščetin za nežno in globoko čiščenje

Strgalo za jezik TongueCare+ z 240 gumijastimi mikro ščetinami je oblikovano posebej za čiščenje mehke površine vašega jezika s porami. Prilagodljive mikro ščetine sledijo linijam in nežno čistijo med izboklinami in vzboklinami, odstranijo bakterije in omogočijo, da naše razpršilo BreathRx za uničevanje bakterij prodre še globlje. Kompaktna oblika vam omogoča, da zlahka očistite celotno površino jezika.