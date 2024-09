Prilagodite si umivanje zob z 9 nastavitvami ščetkanja

Zobna ščetka Philips Sonicare 6500 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato z izbiro 3 načinov ščetkanja zagotavlja čiščenje, ki je najprimernejše za vas. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, a temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Način White za beljenje deluje nekoliko močneje in odstranjuje površinske madeže za bolj bel nasmeh. Čiščenje si lahko individualno prilagodite s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od 3 stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.