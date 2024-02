Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja

Philipsov domači kino s predvajalnikom Blu-ray in funkcijo Smart TV vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, SimplyShare in MyRemote. S funkcijo Net TV lahko prek televizorja spremljate številne spletne informacije in razvedrilo, ko so vsebine na zahtevo. S funkcijo SimplyShare lahko iz udobnega naslonjača dostopate do fotografij, skladb in filmov v računalniku. Pametni telefon ali tablični računalnik lahko s Philipsovo aplikacijo MyRemote uporabljate tudi za upravljanje domačega kina.