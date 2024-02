Dolby TrueHD in DTS-HD za izjemno pristen prostorski zvok

Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential proizvajata najnatančnejši zvok plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD in DTS-HD Master Audio Essential dajeta piko na i vašemu razvedrilu v visoki ločljivosti.