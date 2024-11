Smart TV za uporabo spletnih storitev in dostop do večpredstavnostnih vsebin prek televizorja

Philipsovi sistemi za domači kino s funkcijo Smart TV vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, DLNA in MyRemote. Net TV nudi številne spletne informacije in razvedrilo prek televizorja. V začetnem meniju enostavno izberite možnost Net TV in začnite z iskanjem storitev, kot so trgovine z videom na zahtevo* za najnovejše filme HD in ogled zamujenega. DLNA vam omogoča udoben dostop do fotografij, glasbe in filmov v računalniku kar s kavča. Ne najdete daljinskega upravljalnika? S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom sistem za domači kino enostavno upravljajte prek Philipsove aplikacije MyRemote.