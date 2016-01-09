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  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora
  • Največja izbira receptov, malo napora

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMultipraktik

HR7761/00

4.9
| (27) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Največja izbira receptov, malo napora
Multipraktik ima kompaktno ohišje 3-v-1 z 2,1-litrsko posodo (z 1,5 litra delovne zmogljivosti), mešalnikom in mlinčkom. Ima tudi 5 plošč iz nerjavnega jekla, s katerimi lahko brez težav pripravite številne najljubše recepte.
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Pripravite domače slaščice, gratin, solato in še kaj

Največja izbira receptov, malo napora

  • 750 W

  • Kompaktna zasnova 3-v-1

  • 2,1 l posoda

  • Nastavki za več kot 28 funkcij

750 W motor za zmogljivo obdelovanje

750 W motor za zmogljivo obdelovanje

Ta multipraktik Philips ima zmogljiv motor z 2 hitrostma in pulznim delovanjem, ki vam zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi vseh najljubših receptov.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.

Dodatki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Dodatki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo dodatek za mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, različne plošče za strganje in ribanje, 1 l nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza, ter mlinček za mletje npr. kavnih zrn.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

27

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/01/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

velmi výborný pomocník do kuchyně

Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Отличен продукт

Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.

Prednosti

компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред

Slabosti

сменянето на приставките е малко неудобно

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

20/11/2021

България

България

Супермашина!

Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...

Prednosti

Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!

Slabosti

За десет години не съм открила!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

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