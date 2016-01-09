2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
750 W
Kompaktna zasnova 3-v-1
2,1 l posoda
Nastavki za več kot 28 funkcij
Ta multipraktik Philips ima zmogljiv motor z 2 hitrostma in pulznim delovanjem, ki vam zagotavljajo moč in nadzor pri pripravi vseh najljubših receptov.
Tehnologija PowerChop s posebno obliko rezila, kotom rezanja in notranjo posodo zagotavlja vrhunsko sekljanje mehkih in trdih sestavin. Idealna je tudi za pripravo pireja in mešanje testa za pecivo.
Dodatki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo dodatek za mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, različne plošče za strganje in ribanje, 1 l nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza, ter mlinček za mletje npr. kavnih zrn.
4.9
od 5
27
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivoo
09/01/2016
Česká republika
Preverjen kupec
velmi výborný pomocník do kuchyně
Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
alabao13
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Отличен продукт
Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.
Prednosti
компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред
Slabosti
сменянето на приставките е малко неудобно
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Пеперомия
20/11/2021
България
Супермашина!
Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...
Prednosti
Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!
Slabosti
За десет години не съм открила!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот