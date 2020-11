Nastavki za enostavno izvajanje več kot 28 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za mešanje in gnetenje zmesi in testa, nož za sekljanje iz nerjavnega jekla za pripravo mesa in zelenjave, različne plošče za strganje in ribanje, 1-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, mešalno ploščo za pripravo hrane, kot sta stepena smetana in majoneza, ter mlinček za mletje npr. kavnih zrn