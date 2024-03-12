Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Priprava hrane
Vse serije
Viva Collection Multipraktik
Izdelek ni več na voljo
Podpora
HR7761/00
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Food processor HR7761/00 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Food processor
Philipsov multipraktik ne deluje z mešalnikom
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali