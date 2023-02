Motor ProBlend Ultra za optimalen pretok sestavin

Tehnologija ProBlend Ultra združuje 3 funkcije, ki so zasnovane po meri, da odlično sodelujejo in zagotavljajo vrhunsko raznolikost okusov in tekstur pri vsakem obroku, točno tako, kot vam je všeč. Motor ProBlend Ultra z močjo 1500 W zagotavlja učinkovit tok mešanja in enakomerno kroženje vseh sestavin.