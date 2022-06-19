2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
700 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo
Tehnologija ProMix
2-krat bolj gladko mešanje*
30 % hitreje*
Z 2-letno mednarodno garancijo.
Mehak ergonomski ročaj, zasnovan za trden in varen oprijem, omogoča enostavno držanje in upravljanje paličnega mešalnika med uporabo.
Zmogljiv in zanesljiv 700 W motor, ki lahko poganja številne nastavke za obdelavo skoraj vseh vrst sestavin, ter zagotavlja odlične rezultate med pripravo hrane.
5.0
od 5
278
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Jedan gadget za sve
Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Zebra112233
14/06/2022
Hrvatska
Sve u jedan!
Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
V primerjavi s Philipsovim paličnim mešalnikom s komoro za rezila v obliki zvonca pri internem preskusu s paradižnikom in surovo zelenjavo.