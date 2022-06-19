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Vse serije

  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
  • Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionPalični mešalnik ProMix

HR2642/40

5
| (278) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov
Zmogljiv in zanesljiv 700 W palični mešalnik s tehnologijo SpeedTouch za intuitivno izbiro hitrosti in enostavno upravljanje. Tehnologija ProMix za optimalen pretok hrane in odlične rezultate mešanja. Z dotikom gumba lahko mešate, stepate, sekljate in še več.
Poglej vse prednosti

Mešanje, stepanje, sekljanje in še več

Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov

  • 700 W, SpeedTouch s funkcijo Turbo

  • Tehnologija ProMix

  • 2-krat bolj gladko mešanje*

  • 30 % hitreje*

Dveletna garancija

Dveletna garancija

Z 2-letno mednarodno garancijo.

Ergonomsko zasnovan ročaj za varno in enostavno uporabo

Ergonomsko zasnovan ročaj za varno in enostavno uporabo

Mehak ergonomski ročaj, zasnovan za trden in varen oprijem, omogoča enostavno držanje in upravljanje paličnega mešalnika med uporabo.

Zmogljiv 700 W motor za odlične rezultate mešanja

Zmogljiv 700 W motor za odlične rezultate mešanja

Zmogljiv in zanesljiv 700 W motor, ki lahko poganja številne nastavke za obdelavo skoraj vseh vrst sestavin, ter zagotavlja odlične rezultate med pripravo hrane.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

278

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jedan gadget za sve

Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

14/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve u jedan!

Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s Philipsovim paličnim mešalnikom s komoro za rezila v obliki zvonca pri internem preskusu s paradižnikom in surovo zelenjavo.