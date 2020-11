Optimirano upravljanje za hitro pripravo obrokov

Zmogljiv in zanesljiv 700 W palični mešalnik s tehnologijo SpeedTouch za intuitivno izbiro hitrosti in enostavno upravljanje. Tehnologija ProMix za optimalen pretok hrane in odlične rezultate mešanja. Z dotikom gumba lahko mešate, stepate, sekljate in še več. Več o izdelku