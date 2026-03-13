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Viva Collection Palični mešalnik ProMix

Izdelek ni več na voljo

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Viva CollectionPalični mešalnik ProMix

HR2642/40

Viva Collection Palični mešalnik ProMix

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF dat., 173.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection ProMix Handblender HR2642/40 - English (US)

  • PDF dat., 948.4 kB
  • 13 March 2026

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