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  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

4.3

| (60) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Sekljajte kot kuharski mojster

Končno lahko sekljate kot kuharski mojster. S sekljalnikom Philips OnionChef, ki se ponaša s tehnologijo ChopDrop, lahko nasekljate suhe in enakomerne koščke čebule ter drugih sestavin. Ločeno rezilo za visoko hitrost omogoča mletje mesa, sekljanje zelišč in še veliko več.

Poglej vse prednosti

Sekljajte čebulo, meljite meso in še veliko več

Sekljajte kot kuharski mojster

  • Sekljalnik

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkciji: grobo in fino

  • Samodejna izbira hitrosti

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

V družbi Philips vemo, kako neprijetno in težko je lahko sekljanje čebule, zato smo razvili tehnologijo ChopDrop, ki vam omogoča enostavno sekljanje čebule kot kuharski mojster. Čebula zaradi edinstvene zasnove vedno ostane v komori s tremi ostrimi rezili za sekljanje. Ko so koščki optimalne velikosti, padejo v posodo: vedno suhe in pravilne velikosti. Idealno za čebulo, drugo zelenjavo, sadje, sir, orehe itd.

Zmogljiv 500 W motor

Zmogljiv 500 W motor

Zmogljiv 500 W motor sekljalnika Philips OnionChef omogoča hitro in enostavno sekljanje tudi trših sestavin.

Ostra rezila iz nerjavnega jekla

Sekljalnik Philips OnionChef je opremljen z ostrimi rezili iz nerjavnega jekla. Tri fina rezila tehnologije ChopDrop zagotavljajo suho in redno sekljanje občutljivih sestavin brez tlačenja. Posebej dobavljivo rezilo za sekljanje visoke hitrosti pa lahko zdrobi celo trde sestavine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

60

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/04/2025

Magyarország

Magyarország

Meg vagyunk elégedve

Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

17/12/2024

Lietuva

Lietuva

Mėgstamiausios salotos supjaustytos su šia pjausty

Kas kartą supjausčius daržoves ir paruošus salotas naudojant šią pjaustyklę gaunasi tobulai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Smulkina tobulai

Smulkina tobulai įvairiomis formomis. Naudoju dažnai, neturiu nusiskundimų.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė

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