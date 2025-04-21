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Sekljajte kot kuharski mojster
Končno lahko sekljate kot kuharski mojster. S sekljalnikom Philips OnionChef, ki se ponaša s tehnologijo ChopDrop, lahko nasekljate suhe in enakomerne koščke čebule ter drugih sestavin. Ločeno rezilo za visoko hitrost omogoča mletje mesa, sekljanje zelišč in še veliko več.
Sekljalnik
Tehnologija ChopDrop
2 funkciji: grobo in fino
Samodejna izbira hitrosti
V družbi Philips vemo, kako neprijetno in težko je lahko sekljanje čebule, zato smo razvili tehnologijo ChopDrop, ki vam omogoča enostavno sekljanje čebule kot kuharski mojster. Čebula zaradi edinstvene zasnove vedno ostane v komori s tremi ostrimi rezili za sekljanje. Ko so koščki optimalne velikosti, padejo v posodo: vedno suhe in pravilne velikosti. Idealno za čebulo, drugo zelenjavo, sadje, sir, orehe itd.
Zmogljiv 500 W motor sekljalnika Philips OnionChef omogoča hitro in enostavno sekljanje tudi trših sestavin.
Sekljalnik Philips OnionChef je opremljen z ostrimi rezili iz nerjavnega jekla. Tri fina rezila tehnologije ChopDrop zagotavljajo suho in redno sekljanje občutljivih sestavin brez tlačenja. Posebej dobavljivo rezilo za sekljanje visoke hitrosti pa lahko zdrobi celo trde sestavine.
4.3
od 5
60
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pannika007
21/04/2025
Magyarország
Meg vagyunk elégedve
Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő
Kaleda
17/12/2024
Lietuva
Mėgstamiausios salotos supjaustytos su šia pjausty
Kas kartą supjausčius daržoves ir paruošus salotas naudojant šią pjaustyklę gaunasi tobulai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Smulkina tobulai
Smulkina tobulai įvairiomis formomis. Naudoju dažnai, neturiu nusiskundimų.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR1388/80 salotų pjaustyklė