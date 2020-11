Tehnologija ChopDrop za grobo sekljanje

Sekljalnik Philips OnionChef uporablja optimalno nizko hitrost za tehnologijo ChopDrop. To zagotavlja, da lahko vedno nasekljate suhe in enakomerne koščke čebule in drugih občutljivih sestavin, kot so bučke, kuhana jajca, paprika in mocarela, ter trdih sestavin, kot so orehi, korenje in drugo. Idealen za vaše najljubše vsakodnevne jedi in predjedi (salsa, tzatziki), omake, rižote in drugo.