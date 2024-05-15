2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
Mešalnik Philips HR2094/00 iz anodiziranega aluminija ima motor moči 750 W, s katerim lahko mešate vse sestavine – od sadja in zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.
750 W
2 l steklena posoda
s filtrom
Različne hitrosti
Preprosto in učinkovito čiščenje z odstranitvijo rezila s posode.
Drobljenje ledu s tem Philipsovim mešalnikom je enostavno s pritiskom na gumb.
S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.
Nagrade
4.6
od 5
9
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Дмитрий GR
15/05/2024
Україна
Preverjen kupec
Функционально, качественно, надежно. Рекомендую!
Купил пару таких для себя и родителей. Прекрасный аппарат, качество изготовления и надежность приятно радуют.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер
Date of Use 2022-05-15
Karolina8888
11/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Rewelacja
Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Joanna86
07/11/2013
Polska
Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.
Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00