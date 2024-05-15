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  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje
  • Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje

Izdelek ni več na voljo

Serija AluminiumMešalnik

HR2094/00

4.6

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

1 nagrada

Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje

Mešalnik Philips HR2094/00 iz anodiziranega aluminija ima motor moči 750 W, s katerim lahko mešate vse sestavine – od sadja in zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.

Poglej vse prednosti

Motor z močjo 750 W in natančno nastavitvijo hitrosti

Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje

  • 750 W

  • 2 l steklena posoda

  • s filtrom

  • Različne hitrosti

Snemljiva rezilna enota za enostavno čiščenje

Snemljiva rezilna enota za enostavno čiščenje

Preprosto in učinkovito čiščenje z odstranitvijo rezila s posode.

Gumb za drobljenje ledu

Gumb za drobljenje ledu

Drobljenje ledu s tem Philipsovim mešalnikom je enostavno s pritiskom na gumb.

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

9

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

15/05/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Функционально, качественно, надежно. Рекомендую!

Купил пару таких для себя и родителей. Прекрасный аппарат, качество изготовления и надежность приятно радуют.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер

Date of Use 2022-05-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Aluminium Collection HR2094/00 Блендер

Date of Use 2022-05-15

11/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Rewelacja

Produkt bez zarzutu. Bardzo łatwy w użytkowaniu i czyszczeniu. Świetnie przygotowuje koktajle i smoothie. Kruszy lód. Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt, który spełni wymagania najbardziej wymagającego użytkownika.

Rewelacyjny produkt do robienia różnego rodzaju koktajlów, doskonale sprawdza się też krusząc lód. Mimo jego wielu zalet, warto mieć jednak jeszcze tradycyjny blender ręczny, gdyż czasem jest po prostu łatwiejszy w użyciu - nie trzeba brudzić tylu naczyń. Jednakże w kategorii blenderów kielichowych, HR2094 jest według mnie numerem 1!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Aluminium Collection HR2094/00

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