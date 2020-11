Dodatna moč za vrhunsko mešanje in drobljenje

Mešalnik Philips HR2094/00 iz anodiziranega aluminija ima motor moči 750 W, s katerim lahko mešate vse sestavine – od sadja in zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine. Več o izdelku