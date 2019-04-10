2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
350 W
2 hitrosti
Bela/srebrna
Mešalnik, sekljalnik, mlinček
500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka
Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi in na različnih stopnjah.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач