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  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
  • Največja raznolikost, najmanj napora
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Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik, mešalnik, mlinček in sekljalnik

HR1847/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Največja raznolikost, najmanj napora
Sokovnik in mešalnik Philips vam nudi brezmejne možnosti. Pripravljajte sveže sokove. Zmešajte domače juhe; hranljive napitke in celo sojino mleko. Zmeljite oreščke in začimbe. Pripravljajte solate, omake in paste.
Poglej vse prednosti

Pripravite zdrave napitke, sokove in začimbe

Največja raznolikost, najmanj napora

  • 350 W

  • 2 hitrosti

  • Bela/srebrna

  • Mešalnik, sekljalnik, mlinček

Sokovnik z močjo 350 W in možnostjo 2 nastavitev hitrosti za mehko in trdo sadje

Sokovnik z močjo 350 W in možnostjo 2 nastavitev hitrosti za mehko in trdo sadje

500 ml snemljiva posoda za tropine

500 ml snemljiva posoda za tropine

500 ml snemljiva posoda za tropine omogoča neprekinjeno iztiskanje soka

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Z izbiro nastavitve meša z različnimi hitrostmi in na različnih stopnjah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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