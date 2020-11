Največja raznolikost, najmanj napora

Sokovnik in mešalnik Philips vam nudi brezmejne možnosti. Pripravljajte sveže sokove. Zmešajte domače juhe; hranljive napitke in celo sojino mleko. Zmeljite oreščke in začimbe. Pripravljajte solate, omake in paste. Več o izdelku