Tehnologija SpeedTouch za intuitivno nastavitev prave hitrosti

Intuitivno nastavljanje različnih hitrosti in turbo hitrost z enim gumbom za več moči. Začnite počasi, da preprečite škropljenje, in enakomerno pospešujte, dokler ne dosežete potrebne hitrosti za posamezen način uporabe in vrsto sestavin. Pripravite vse najljubše jedi s pritiskom gumba.