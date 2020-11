Več moči za boljše rezultate.

Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. S kompaktnim sekljalnikom in nastavki za stepanje omogoča tudi sekljanje čebule in stepanje smetane. Več o izdelku