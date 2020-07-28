Izdelek ni več na voljo
Več moči za boljše rezultate.
Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. S kompaktnim sekljalnikom in nastavki za stepanje omogoča tudi sekljanje čebule in stepanje smetane.
650 W, kovinski mešalnik
ProMix
0,5 l vrč, sekljalnik, metlica
2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo
Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.
Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.
Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.
4.6
od 5
18
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dienuta28
28/07/2020
România
Preverjen kupec
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
vapsmee
08/02/2020
Polska
świetny przybornik do każdej kuchni!
świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Bubi
19/10/2019
Magyarország
Jól működik
A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer