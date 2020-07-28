IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1625/00

4.6

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Več moči za boljše rezultate.

Palični mešalnik Philips z motorjem moči 650 W, tehnologijo ProMix in funkcijo Turbo zagotavlja odlične rezultate pri zahtevnih načinih uporabe. S kompaktnim sekljalnikom in nastavki za stepanje omogoča tudi sekljanje čebule in stepanje smetane.

Poglej vse prednosti

650 W palični mešalnik ProMix s funkcijo Turbo

Več moči za boljše rezultate.

  • 650 W, kovinski mešalnik

  • ProMix

  • 0,5 l vrč, sekljalnik, metlica

  • 2 hitrosti vključno s funkcijo Turbo

0,5 l merilni vrč paličnega mešalnika

0,5 l merilni vrč paličnega mešalnika

Z 0,5 l vrčem lahko merite sestavine za recepte in hitro mešate juhe, pasirano hrano ali napitke.

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma za enostavno odstranitev paličnega mešalnika

Sistem za sprostitev z 2 gumboma zagotavlja enostavno odstranitev in čiščenje paličnega mešalnika.

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan motor za popolno pripravo hrane

Močan 650 W motor omogoča sekljanje skoraj vseh sestavin.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

18

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

28/07/2020

România

România

Preverjen kupec

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

08/02/2020

Polska

Polska

świetny przybornik do każdej kuchni!

świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Jól működik

A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki