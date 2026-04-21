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  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več
  • Sveža doma pripravljena solata in še več

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionAparat za pripravo solat

HR1388/80

4.5
| (41) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Sveža doma pripravljena solata in še več
Z aparatom Philips SaladMaker lahko zelenjavo, sir, salamo in druge sestavine režete in strgate neposredno v solatno skledo, lonec ali ponev. Z veliko ploščo za rezanje na palčke lahko narežete tudi krompir za ocvrt krompirček. Solate in druge jedi v samo nekaj sekundah.
Poglej vse prednosti

Popolni rezultati vseh oblik in velikosti v samo nekaj sekundah

Sveža doma pripravljena solata in še več

  • 200 W

  • 6 nastavkov

  • Neposredno v posodo, lonec in vok

  • Velik nastavek za rezanje na palčke

5 nastavkov za različne rezultate vseh oblik in velikosti

5 nastavkov za različne rezultate vseh oblik in velikosti

5 nastavkov v obliki plošče za rezanje, strganje in rezanje na palčke za izjemno raznovrstnost. Izberite želeni nastavek in ga namestite na nosilec.

Popolnoma kovinski nastavek XL za rezanje krompirja na palčke za cvrtje

Popolnoma kovinski nastavek XL za rezanje krompirja na palčke za cvrtje

Z ločenim velikim nastavkom za rezanje na palčke za ocvrti krompirček aparata Philips SaladMaker lahko režete krompir za ocvrti krompirček in druge sestavine, kot so korenje, buče, koleraba, bučke itd. Pripravite lahko okusno popraženo zelenjavo.

Neposredna postrežba v posodo, lonec in vok

Neposredna postrežba v posodo, lonec in vok

S funkcijo za takojšnjo postrežbo aparata Philips SaladMaker lahko sestavine narežete neposredno v želeno solatno skledo, lonec ali vok. Visok dulec omogoča uporabo višjih posod za večje količine. Zato imate po končani pripravi manj posode za pomivanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

41

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Prednosti

Silný motor a pevný materiál

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Prednosti

rychlost, jednoduchost ovládání

Slabosti

nemá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Prednosti

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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