Sveža doma pripravljena solata in še več

Z aparatom Philips SaladMaker lahko zelenjavo, sir, salamo in druge sestavine režete in strgate neposredno v solatno skledo, lonec ali ponev. Z veliko ploščo za rezanje na palčke lahko narežete tudi krompir za ocvrt krompirček. Solate in druge jedi v samo nekaj sekundah. Več o izdelku