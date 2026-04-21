2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
200 W
6 nastavkov
Neposredno v posodo, lonec in vok
Velik nastavek za rezanje na palčke
5 nastavkov v obliki plošče za rezanje, strganje in rezanje na palčke za izjemno raznovrstnost. Izberite želeni nastavek in ga namestite na nosilec.
Z ločenim velikim nastavkom za rezanje na palčke za ocvrti krompirček aparata Philips SaladMaker lahko režete krompir za ocvrti krompirček in druge sestavine, kot so korenje, buče, koleraba, bučke itd. Pripravite lahko okusno popraženo zelenjavo.
S funkcijo za takojšnjo postrežbo aparata Philips SaladMaker lahko sestavine narežete neposredno v želeno solatno skledo, lonec ali vok. Visok dulec omogoča uporabo višjih posod za večje količine. Zato imate po končani pripravi manj posode za pomivanje.
4.5
od 5
41
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Prednosti
Silný motor a pevný materiál
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Prednosti
rychlost, jednoduchost ovládání
Slabosti
nemá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Prednosti
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač