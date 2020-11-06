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        Izdelek ni več na voljo

        HR1366/00

        3.8

        | (6) Ocene

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        3.8

        od 5

        6

        Ocene

        4
        3

        06/11/2020

        Polska

        Polska

        Służył 12 lat

        Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.

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        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny

        21/08/2020

        Україна

        Україна

        Красивый и многофункциональный!

        Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!

        Prednosti

        Рекомендую всем!

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        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Date of Use 2020-04-21

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Date of Use 2020-04-21

        21/06/2019

        Україна

        Україна

        Супер

        [Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

        Da, priporočam ta izdelek

        Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер

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