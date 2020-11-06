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Izdelek ni več na voljo
HR1366/00
Uživajte v hitri pripravi domače hrane
3.8
od 5
6
Ocene
sadogado
06/11/2020
Polska
Służył 12 lat
Niezastąpiony sprzęt w kuchni. Recenzję piszę już po wyeksploatowaniu urządzenia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Blender ręczny
Элла 27
21/08/2020
Україна
Красивый и многофункциональный!
Удобный,быстрый,не шумный,разрешает сделать много процессов в приготовлении!рекомендую!
Prednosti
Рекомендую всем!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Date of Use 2020-04-21
tatka85
21/06/2019
Україна
Супер
[Employee of philipsglobal] Отличный блендер. Пользуюсь им более 7 лет.Всем рекомендую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1366/00 Ручний блендер