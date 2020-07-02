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  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre
  • Nežno oblikovanje za naravne kodre

Izdelek ni več na voljo

Kodralnik KeraShine

HP8607/00

4.9
| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Nežno oblikovanje za naravne kodre
Želite kodre, ki jih bo enostavno urejati in bodo dajali videz naravnih, nepoškodovanih in neizsušenih las? Novi kodralnik KeraShine s 25 mm cevko ima zaščitno keramično prevleko s keratinom in nastavljivo temperaturo
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s keramiko s keratinom

Nežno oblikovanje za naravne kodre

  • Serija Care

  • 25 mm cevka

  • Temperatura 130–200 °C

  • Keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom

Zaščitna keramična prevleka s keratinom za boljšo nego las

25 mm cevka za naravne kodre

25 mm cevka za naravne kodre

S cevko premera 25 mm lahko oblikujete moderne naravne in spuščene kodre, ki dajejo videz spontanosti.

Kolesce reostata in 8 nastavitev temperature

Kolesce reostata z 8 nastavitvami temperature (od 130 do 200 °C) vam omogoča izbiro temperature glede na vrsto las

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

10

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/07/2020

România

România

Preverjen kupec

Super

Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

29/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas

09/05/2019

România

România

Excelent

Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 