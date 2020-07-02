2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija Care
25 mm cevka
Temperatura 130–200 °C
Keramična prevleka s keratinom
Zaščitna keramična prevleka s keratinom za boljšo nego las
S cevko premera 25 mm lahko oblikujete moderne naravne in spuščene kodre, ki dajejo videz spontanosti.
Kolesce reostata z 8 nastavitvami temperature (od 130 do 200 °C) vam omogoča izbiro temperature glede na vrsto las
4.9
od 5
10
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rox27
02/07/2020
România
Preverjen kupec
Super
Îmi place foarte mult și nu durează mult timp până obți rezultatul dorit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Dyttah
29/05/2020
Magyarország
Szuper
Könnyed loknikat lehet vele készíteni percek alatt, amik sokàig meg is maradnak.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 KeraShine göndörítő hajsütővas
Danah
09/05/2019
România
Excelent
Am cumparat acest produs de care sunt foarte multumita. Se foloseste foarte usor si rapid .
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
Ta ocena je bila podana za HP8607/00 Ondulator KeraShine
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)