Manj pregrevanja s tehnologijo z enakomernim segrevanjem (EHD)

Sušilniki, ki jih odlikuje napredna Philipsova tehnologija EHD, imajo edinstveno zasnovan odvod zraka s keratinsko prevleko, ki zagotavlja, da je toplota vedno porazdeljena zelo enakomerno – tudi pri visokih temperaturah – in preprečuje poškodovanje las. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred pregrevanjem, zato ostanejo zdravi in sijoči.