Brezžična dodatna oprema

Tehnologija SoundTie vas poveže z vašimi prijatelji in družino v oddaljenih krajih, kot tudi z vašo priljubljeno glasbo in razvedrilom. Povežite klice iz pametnega telefona Android™ prek naprave Philips AudioClip. Pretakajte zvok iz vrhunskih zvočnih sistemov in televizorjev prek vmesnika Philips za televizorje. Daljinski upravljalnik Philips in aplikacija Philips HearLink pa vam omogočata diskretno spreminjanje glasnosti in programi slušnega aparata.